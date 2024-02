1. Das Online-Magazin – digitales Zuhause der Schiedsrichter

Das Online-Magazin stellt die digitale Weiterentwicklung der Ende 2018 eingestellten Fachzeitschrift der handballschiedsrichter dar. Hier werden durch eine Fachredaktion aktuelle und praxisorientierte Informationen bereitgestellt und in Bezug zu den Regeln gestellt. Neben Hintergrundberichten, Taktikschulungen und Spielanalysen liefert es Hinweise und Tipps zu Fitnesstraining und Softskills sowie Erfahrungsberichte von Schiedsrichtern, die „aus dem Nähkästchen“ plaudern.

2. Das Regelwerk – Spielregeln verstehen, auslegen und anwenden

Grundlage des Regelwerks ist der Ringordners DER HANDBALLSCHIEDSRICHTER. Es geht hier in den Rubriken "Grundwissen" sowie "Regel- und Spieltaktik" darum, die aktuellen Spielregeln zu verstehen, auszulegen und anzuwenden. Dabei werden die Inhalte regelmäßig aktualisiert, um Neuerungen und Regelauslegungen ergänzt und die Vermittlung der Inhalte mittels Videos unterstützt.

3. Der Ausbildungskurs – Wissensvermittlung im Heimstudium und in den Präsenzphasen

Als Ausbildungskurs wird derzeit die Schiedsrichtergrundausbildung angeboten. Der Ausbildungskurs besteht aus drei E-Learning-Modulen, die in den verbindlichen Richtlinien für die Regional- und Landesverbänden zur einheitlichen Durchführung der Schiedsrichtergrundausbildung im DHB vorgegeben sind. Die Ausbildung folgt dabei einem integrierten Lernkonzept (Blended-Learning-Konzept) und bietet eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen mit einer modernen Form von E-Learning. Theoretische und praktische Ausbildungsmodule finden dabei wie folgt im Wechsel statt.

Die einzelnen Lernmodule sind in unterschiedlicher Anzahl in verschiedene Themenbereiche (=Lektionen) untergliedert und müssen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums absolviert werden. So kann sich jeder Teilnehmende die Zeit des Lernens selbst einteilen und ist an keinen festen Ort gebunden.

Ist ein Lernmodul absolviert, wird das nächste erst nach dem folgenden Praxismodul freigeschaltet. Innerhalb der Module sind die Lektionen linear zu absolvieren, d. h, die darauffolgende Lektion wird erst freigeschaltet, wenn eine kleine Lernerfolgskontrolle erfolgreich abgeschlossen wurde.